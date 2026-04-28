La Fenice sotto accusa | Venturini sfida Martella sui fondi reali

A Venezia, Simone Venturini ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi destinati al Teatro La Fenice, opponendosi a quanto sostenuto da Andrea Martella. La disputa riguarda i numeri relativi alle risorse economiche assegnate e il modo in cui sono state impiegate nel teatro. La questione ha attirato l’attenzione sulla trasparenza e sulla rendicontazione delle spese pubbliche legate alla gestione culturale della struttura.

? Cosa sapere A Venezia Simone Venturini contesta Andrea Martella sulla gestione economica del Teatro La Fenice.. Il dibattito segue le elezioni del 27 aprile e l'allontanamento di Beatrice Venezi.. Il dibattito a Venezia si è spostato sulla gestione del Teatro La Fenice dopo le elezioni comunali del 27 aprile 2026, con Simone Venturini che ha contestato duramente la posizione di Andrea Martella in merito all’allontanamento di Beatrice Venezi dalla direzione musicale. La controversia, scaturita dalle recenti vicende riguardanti la carica musicale dell’istituzione, ha trasformato lo scontro elettorale in un confronto diretto sulle competenze amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Fenice sotto accusa: Venturini sfida Martella sui fondi reali Notizie correlate Andrea Martella rilancia a Rialto: «Venturini è la continuità. Serve innovazione e cambiamento»Centinaia in Pescheria per l'intervento del candidato del centrosinistra, che ribadisce le parole d'ordine della sua campagna. Foglietti con offese sulla sede elettorale di Venturini: «Vandalismo». Martella condannaNella notte qualcuno ha imbrattato la sede elettorale di Simone Venturini con alcune scritte ingiuriose, su fogli bianchi attaccati con lo scotch ai... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RaiNews. . Cala il sipario sulla collaborazione tra Fenice e Beatrice Venezi. La Fondazione del Teatro Veneziano annulla la nomina della direttrice musicale designata. Lo spiega una dura nota alla decisione immaturata anche a seguito delle reiterate gravi di; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Addio alla Fenice, la Fondazione revoca la nomina a Beatrice Venezi; Fondazione Teatro La Fenice annulla la collaborazione con Beatrice Venezi. Di Marco (Slc Cgil): Il settore della Cultura si governa con il consenso dei lavoratori. Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l’accusa di nepotismo all’orchestraLa Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il ... ilfattoquotidiano.it Addio alla Fenice, la Fondazione revoca la nomina a Beatrice VeneziIl teatro veneziano interrompe il rapporto con la direttrice dopo le frasi shock sull'orchestra: il Ministro Giuli conferma la fiducia al sovrintendente Colabianchi mentre gli orchestrali esultano ... msn.com PRIME PAGINE | Spari al gala dei media, Trump di nuovo sotto tiro. La Fenice licenzia Venezi, stop alle collaborazioni #ANSA - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Spari al gala dei media, Trump di nuovo sotto tiro. La Fenice licenzia Venezi, stop alle collaborazioni #ANSA x.com