Alice racconta che il suo nonno, famoso cantautore, pronunciava parolacce già a quattro anni, mentre Paolo Villaggio, ancora adolescente, lo sgridava. Con il tempo, però, i due sono diventati amici. La testimonianza di Alice rivela un legame tra personaggi noti e un passato familiare che ha lasciato un segno nelle memorie di chi ha conosciuto questa storia.

Un nonno famosissimo mai conosciuto, canzoni che hanno segnato la vita della famiglia ma anche di tante persone. Il cognome quello di De André portato senza enfasi, perché Alice (figlia di Cristiano) vuol far sentire la sua voce con lo spettacolo “Alice non canta De André “, in scena il 18 aprile a Tempio Pausania (Teatro del Carmine), 15 maggio a Roma (Teatro Off Off) e 27 maggio a Torino (Teatro Gioiello). Il titolo dello spettacolo non nasce proprio a caso: “Quando mi presento e dico che faccio spettacoli, la prima reazione e?: ‘Ma quindi canti anche tu?’.- ha raccontato a Il Corriere della Sera – Allora devo ripetere sempre lo stesso ritornello: ‘Mi chiamo De Andre? ma non canto, recito’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio nonno Fabrizio De André diceva le parolacce a quattro anni, Paolo Villaggio era adolescente e lo sgridava. Poi sono diventati amici”: parla Alice

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