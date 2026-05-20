Riccione Music City | Francesca Michielin Levante Le Vibrazioni e Shade guidano il cast stellare

Riccione si appresta ad accogliere la stagione estiva 2026 con l’evento Riccione Music City, che vedrà protagonisti sul palco artisti come Francesca Michielin, Levante, Le Vibrazioni e Shade. L’evento si svolgerà nel piazzale Roma e rappresenta l’inizio del tour di Yoga Radio Bruno Estate, previsto per lunedì 1 giugno. La manifestazione coinvolge diversi musicisti e si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate all’estate nella località balneare.

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