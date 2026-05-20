Riccione Music City | Francesca Michielin Levante Le Vibrazioni e Shade guidano il cast stellare
Riccione si appresta ad accogliere la stagione estiva 2026 con l’evento Riccione Music City, che vedrà protagonisti sul palco artisti come Francesca Michielin, Levante, Le Vibrazioni e Shade. L’evento si svolgerà nel piazzale Roma e rappresenta l’inizio del tour di Yoga Radio Bruno Estate, previsto per lunedì 1 giugno. La manifestazione coinvolge diversi musicisti e si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate all’estate nella località balneare.
Riccione si prepara a inaugurare la stagione estiva 2026 con “Riccione Music City”. Lunedì 1 giugno, piazzale Roma ospiterà la prima tappa del tour Yoga Radio Bruno Estate. Per l'occasione, sul palcoscenico affacciato sull’Adriatico saliranno i migliori artisti della scena contemporanea, molti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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