Riccione Music City | Francesca Michielin Levante Le Vibrazioni e Shade guidano il cast stellare

Da riminitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione si appresta ad accogliere la stagione estiva 2026 con l’evento Riccione Music City, che vedrà protagonisti sul palco artisti come Francesca Michielin, Levante, Le Vibrazioni e Shade. L’evento si svolgerà nel piazzale Roma e rappresenta l’inizio del tour di Yoga Radio Bruno Estate, previsto per lunedì 1 giugno. La manifestazione coinvolge diversi musicisti e si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate all’estate nella località balneare.

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Riccione si prepara a inaugurare la stagione estiva 2026 con “Riccione Music City”. Lunedì 1 giugno, piazzale Roma ospiterà la prima tappa del tour Yoga Radio Bruno Estate. Per l'occasione, sul palcoscenico affacciato sull’Adriatico saliranno i migliori artisti della scena contemporanea, molti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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