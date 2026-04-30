Roma Pride | Levante Margherita Vicario e Francesca Michielin sono le ambassadors dell'edizione 2026

Per l’edizione 2026 di Roma Pride, sono state annunciate come ambassador tre artiste italiane: Levante, Margherita Vicario e Francesca Michielin. La parata si terrà il prossimo 20 giugno e vedrà queste tre figure protagoniste. La loro presenza è stata comunicata in occasione della presentazione dell’evento, senza ulteriori dettagli su ruoli o iniziative specifiche.