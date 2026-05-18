Prezzo dei carburanti benzina a 1.946 diesel a 1.985 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna sul prezzo dei carburanti in Italia. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta a 1,946 euro al litro, mentre il diesel si trova a 1,985 euro al litro. Tra le province, quella più costosa è Bolzano. Le variazioni dei prezzi vengono monitorate quotidianamente e comunicate in modo puntuale per consentire ai consumatori di conoscere l’andamento dei costi in diverse aree del paese.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.946 per la benzina, 1.985 per il diesel, 0.826 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.940 Gasolio SELF 1.980 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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