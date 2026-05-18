Prezzo dei carburanti benzina a 1.946 diesel a 1.985 La provincia più cara è Bolzano

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna sul prezzo dei carburanti in Italia. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta a 1,946 euro al litro, mentre il diesel si trova a 1,985 euro al litro. Tra le province, quella più costosa è Bolzano. Le variazioni dei prezzi vengono monitorate quotidianamente e comunicate in modo puntuale per consentire ai consumatori di conoscere l’andamento dei costi in diverse aree del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.946 per la benzina, 1.985 per il diesel, 0.826 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.940 Gasolio SELF 1.980 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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