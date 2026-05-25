I prezzi di petrolio e gas sono diminuiti in attesa di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco, che potrebbe includere la riapertura dello stretto di Hormuz. La notizia ha influito sui mercati energetici, portando a una riduzione delle quotazioni dei carburanti fossili. La negoziazione tra le due nazioni sembra aver influenzato le aspettative di approvvigionamento e di prezzo nel settore energetico globale.

La prospettiva di un accordo per il cessate il fuoco tra Usa e Iran che potrebbe comprendere la riapertura dello stretto di Hormuz fa scendere i prezzi dei petrolio e del gas. Poco dopo l’apertura un barile di Brent viene scambiato a 95,4 dollari, un calo di quasi il 5%. Ancora più marcata la diminuzione per il prezzo di un barile di Wti, quotato 91,4 dollari, in calo del 5,3%. Ha aperto in forte calo anche il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono il 6,23% a 45,65 euro al Mwh. Dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una superpetroliera che trasporta petrolio greggio iracheno hanno lasciato lo Stretto e sono dirette verso il Pakistan e la Cina, riporta Reuters in base ai dati delle società di tracciamento navale Lseg e Kpler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzi di petrolio e gas in discesa in vista di un accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Usa con riapertura di Hormuz

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