Dopo settimane di tensioni e minacce, Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo di cessate il fuoco temporaneo, segnando una tregua fragile ma significativa. La notizia ha suscitato reazioni diverse: alcuni festeggiano, altri osservano con cautela. L’accordo prevede condizioni specifiche per la navigazione nello stretto di Hormuz, area strategica per il commercio mondiale. Immediatamente, i mercati finanziari hanno reagito ai primi segnali di distensione.

Cessate il fuoco Iran-USA: cosa prevede davvero l’accordo?. Una tregua fragile, ma decisiva. Dopo settimane di tensione e minacce, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco temporaneo, aprendo uno spiraglio in una crisi che rischiava di degenerare. L’intesa, annunciata dal presidente Donald Trump, si basa su un piano in 10 punti proposto da Teheran e accettato – almeno in linea generale – da Washington. Tuttavia, il via libera definitivo è legato a una condizione chiave: la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha parlato apertamente di “vittoria”, invitando però cittadini e istituzioni a restare uniti fino alla definizione completa dei dettagli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Accordo Iran-USA sul cessate il fuoco: chi esulta e le condizioni per Hormuz, i mercati reagiscono subito

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