Prevenzione a Roma | Open Day Gratuito per il Respiro

Giovedì 28 maggio si svolge a Roma un Open Day gratuito intitolato “Come sta il tuo respiro?”. L’evento include screening spirometrici, questionari e valutazioni gratuite per verificare la salute respiratoria. La iniziativa si terrà presso un centro medico, offrendo a chi partecipa la possibilità di controlli senza costi. Non sono previsti appuntamenti prenotabili, e l’attività si svolge in modo aperto e accessibile a tutti.

Cosa: Open Day “Come sta il tuo respiro?” con screening gratuiti, questionari e spirometrie.. Dove e Quando: Giovedì 28 maggio presso il Centro “S. Maria della Pace” (Don Gnocchi), via Maresciallo Caviglia 30, zona Ponte Milvio, Roma.. Perché: Per promuovere la diagnosi precoce di patologie come BPCO e asma, affrontando l’impatto di smog e inquinamento sulla salute polmonare.. L’impatto dell’inquinamento urbano sui polmoni. La complessa quotidianità di una grande metropoli impone spesso un onere gravoso sulla salute dei cittadini, in particolar modo a livello dell’apparato respiratorio. Tra il traffico e lo smog che caratterizzano molte aree della città, Roma mette costantemente alla prova i polmoni dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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