SUP a Pentimele | l’Open Day gratuito per ragazzi con autismo

Sabato si terrà a Pentimele un Open Day gratuito dedicato ai ragazzi con autismo, incentrato sull’attività di Stand Up Paddle (SUP). L'iniziativa mira a favorire momenti di socializzazione attraverso questa disciplina, coinvolgendo giovani con bisogni specifici. Il progetto è stato realizzato da tre realtà locali che si occupano di inclusione e assistenza, con l’obiettivo di offrire un'opportunità di svago e integrazione per i partecipanti.

? Cosa scoprirai Come può il SUP aiutare i ragazzi con autismo a socializzare?. Chi sono le tre realtà locali che hanno creato questo progetto?. Dove si svolgeranno le attività sportive dopo l'evento di maggio?. Perché questa iniziativa mira a creare percorsi sportivi strutturati e continui?.? In Breve Open Day il 17 maggio dalle 10:00 alle 12:00 presso Centro Sportivo Andrea Maria.. Partecipazione prevista per ragazzi con più di 8 anni inseriti nello spettro autistico.. Collaborazione tra ASI Calabria, ASD Blue Tribe e associazione Insieme per la Città APS.. Obiettivo futuro creare programmi sportivi strutturati e accessibili per diverse fragilità territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SUP a Pentimele: l’Open Day gratuito per ragazzi con autismo Notizie correlate Reni a rischio: open day gratuito ad Acireale per prevenireDomani, 12 marzo 2026, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Ospedale di Acireale aprirà le porte per un open day dedicato alla Giornata... Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: convegno a Sarno e open day a VietriIn occasione della 'Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che si celebra il 2 aprile, il Polo Sanitario 'La Filanda', si riconferma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Mare e inclusione: a Reggio il Primo Open Day Gratuito di Sup & Disabilità Cognitiva · ilreggino.it; Il mare come strumento di inclusione: a Reggio Calabria il primo Open day Gratuito di Sup & disabilità cognitiva.