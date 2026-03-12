Domani, 12 marzo 2026, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Ospedale di Acireale organizza un open day gratuito in occasione della Giornata Mondiale del Rene. L’iniziativa permette ai cittadini di accedere a visite e informazioni sulla salute dei reni senza prenotazione. L’evento si svolge presso l’ospedale e si rivolge a chi desidera approfondire la propria condizione o prevenire eventuali problemi renali.

Domani, 12 marzo 2026, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Ospedale di Acireale aprirà le porte per un open day dedicato alla Giornata Mondiale del Rene. L’iniziativa, promossa dall’ASL di Catania, offrirà ai cittadini screening gratuiti dalle ore 10 alle 16 presso gli ambulatori ospedalieri. Saranno eseguiti esami delle urine, misurazioni della pressione arteriosa ed ecografie renali senza alcun costo per i partecipanti. L’evento si inserisce nella ventesima edizione di questa ricorrenza internazionale, il cui tema per il 2026 è Salute renale per tutti: vicini alle persone, attenti al pianeta. La manifestazione mira a sensibilizzare su patologie spesso asintomatiche nelle fasi iniziali ma dal peso significativo sulla salute pubblica, promuovendo la diagnosi precoce come strumento fondamentale di prevenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reni a rischio: open day gratuito ad Acireale per prevenire

