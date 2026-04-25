Bimbo investito e abbandonato | preso il pirata grazie alle telecamere

Oggi pomeriggio un bambino di 3 anni è stato investito in via Bengasi e lasciato sul posto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell’incidente e hanno contribuito a identificare il veicolo coinvolto. Il conducente, un uomo di 29 anni, è stato fermato in via Gioberti grazie al sistema Targa. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire l’accaduto.

? Cosa sapere Bambino di 3 anni investito in via Bengasi oggi pomeriggio e lasciato a terra.. Il conducente di 29 anni è stato fermato in via Gioberti tramite Targa system.. Un bambino di 3 anni è finito sull’asfalto di via Bengasi intorno alle 16 di questo pomeriggio dopo essere stato investito da un’auto, mentre il conducente si dava alla fuga lasciando il piccolo ferito a terra. Il dramma si è consumato nel cuore del quartiere quando il piccolo, sfuggendo per un istante alla vigilanza dei genitori, è precipitato sulla carreggiata proprio nel momento in cui arrivava il veicolo. L’impatto non ha lasciato scampo e, in un gesto che ha gelato il sangue di chi assisteva, l’automobilista non si è fermato per prestare il necessario soccorso, allontanandosi velocemente dal luogo del sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bimbo investito e abbandonato: preso il pirata grazie alle telecamere Notizie correlate Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due oreGrave episodio questo pomeriggio, intorno alle 16, in via Bengasi, dove un bambino di appena tre anni è stato investito da un’auto mentre... Leggi anche: Investe un ciclista e scappa, pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due ore; Litiga con l'amico, lui lo abbandona di notte in autostrada: Simone De Fenza muore travolto da un tir; Foggia bimbo di 3 anni investito in centro | rintracciato il pirata della strada. ++ ULTIMA ORA ++ Investito bimbo di 3 anni a Foggia (finisce la fuga del pirata della strada) - facebook.com facebook Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorso x.com