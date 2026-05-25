Presentazione del nuovo romanzo di Sandro Campani | Laa casa del dormiveglia
Mercoledì 27 maggio alle ore 18:15, la Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme ospita lo scrittore Sandro Campani per la presentazione del suo nuovo romanzo La casa del dormiveglia, edito da Einaudi, a pochi giorni dalla sua pubblicazione. A dialogare con l’autore sarà Muriel Pavoni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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