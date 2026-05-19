Rebecca e la custode della Bellezza | alla galleria studio 71 la presentazione del nuovo romanzo di Vinny Scorsone
Sabato 23 maggio alle 18, alla galleria Studio 71 di Palermo, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Vinny Scorsone, intitolato “Rebecca e la custode della Bellezza”. L’evento prevede l’esposizione di alcune opere in occasione della pubblicazione del libro, che sarà disponibile al pubblico in quella giornata. L’autore interverrà per discutere del suo ultimo lavoro, accompagnato da un breve intervento di un moderatore. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Sabato 23 maggio alle ore 18 alla galleria d’arte Studio 71, a Palermo, sarà presentato il nuovo libro di Vinny Scorsone dal titolo “Rebecca e la custode della Bellezza”.Il libro, edito da “Ilglomerulodisale”, si innesta perfettamente all’interno della giornata della legalità. Nel romanzo, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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