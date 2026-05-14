Anteprima YouTopic Fest 2026 | Arezzo si fa soglia Rondine porta l’arte in piazza

Il 16 maggio 2026, Piazza Risorgimento ad Arezzo sarà aperta a cittadini e studenti per un evento che coinvolge la comunità nel creare insieme. L’iniziativa fa parte di YouTopic Fest 2026, con il tema “Arezzo si fa soglia”. L’evento è promosso dall’organizzazione Rondine, che invita il pubblico a partecipare a un momento di arte e condivisione in piazza, senza la presenza di interventi ufficiali o discorsi.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Sabato 16 maggio, Piazza Risorgimento ad Arezzo accoglie cittadine e cittadini, studentesse e studenti in uno spazio aperto di creazione condivisa. L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del percorso verso YouTopic Fest 2026, festival internazionale sul conflitto ideato da Rondine Cittadella della Pace, i n programma dal 4 al 7 giugno. Arezzo si fa soglia, è un evento pubblico di arte partecipativa nato nel percorso di avvicinamento a YouTopic Fest 2026, L’iniziativa porterà nel centro della città il tema dell’edizione di quest’anno: Inquietudine: come custodire la scintilla dell’umano? Dalle ore 16.30 alle 18.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anteprima YouTopic Fest 2026: “Arezzo si fa soglia”, Rondine porta l’arte in piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate YouTopic Fest 2026, a Rondine la festa finale. Jovanotti ospite speciale per la paceC’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a essere un volto. Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiArezzo, 7 maggio 2026 – C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a... Temi più discussi: Anteprima YouTopic Fest 2026: Arezzo si fa soglia, Rondine porta l’arte in piazza; Jovanotti a Rondine per il gran finale di YouTopic Fest 2026; A Rondine il confronto tra candidati sindaco, guidato dalle domande dei giovani. Anteprima YouTopic Fest 2026: Arezzo si fa soglia, Rondine porta l’arte in piazzaSabato 16 maggio, Piazza Risorgimento ad Arezzo accoglie cittadine e cittadini, studentesse e studenti in uno spazio aperto di creazione condivisa. L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del ... toscanaoggi.it L'orchestra Oida a Destinazione PaceLa grande festa finale di YouTopic Fest con Jovanotti, Amara, Caccamo ... msn.com