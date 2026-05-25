Presentato progetto Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio

Notizia in breve

Oggi, nella Sala Stampa della Camera dei deputati, è stato presentato il progetto “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”. L'iniziativa è promossa da un'associazione chiamata Oltre Le Parole E. L'obiettivo è di valorizzare le storie di Collodi attraverso un percorso narrativo dedicato a Pinocchio. Il progetto prevede attività e iniziative culturali, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di realizzazione.