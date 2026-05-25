Presentato progetto Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio
Oggi, nella Sala Stampa della Camera dei deputati, è stato presentato il progetto “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”. L'iniziativa è promossa da un'associazione chiamata Oltre Le Parole E. L'obiettivo è di valorizzare le storie di Collodi attraverso un percorso narrativo dedicato a Pinocchio. Il progetto prevede attività e iniziative culturali, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di realizzazione.
Roma, 25 mag. (askanews) – È stato presentato oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, il progetto nazionale “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”, promosso da Oltre Le Parole E.T.S. nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire al grande pubblico una visione più ampia e contemporanea della figura di Collodi, non soltanto autore de “Le avventure di Pinocchio”, ma anche giornalista, patriota risorgimentale, intellettuale e protagonista del panorama culturale italiano dell’Ottocento. Ad aprire la conferenza stampa è stato Pascal La Delfa, direttore artistico di Oltre Le Parole E. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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