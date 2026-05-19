L' Infiorata di Scarperia celebra il bicentenario di Collodi | un viaggio tra quadri di petali e le avventure di Pinocchio

Domenica 24 maggio 2026, il centro storico di Scarperia sarà teatro della quarantacinquesima edizione dell'Infiorata, una tradizione che richiama numerosi visitatori ogni anno. La manifestazione si svolgerà dalle 10:00 alle 22:00 e quest’anno celebra il bicentenario di Collodi, con l’allestimento di quadri di petali che rappresentano le avventure di Pinocchio. L’evento si inserisce nel calendario primaverile della zona e richiama appassionati di arte floreale e di letteratura per bambini.

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Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, il centro storico di Scarperia ospiterà la quarantacinquesima edizione dell'Infiorata, uno degli appuntamenti più attesi della primavera nel Mugello. Per l'intera giornata, le vie e le piazze principali del borgo, in particolare Via Roma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Collodi: il Parco di Pinocchio rinasce con il bicentenarioUna giornata di celebrazioni a Collodi segna la rinascita del Parco di Pinocchio e l’apertura della nuova stagione con accesso per tutti. Giulianova celebra Collodi: Pinocchio tra porto e borghi storici? Punti chiave Come faranno i pescatori a trasformare il porto in un palcoscenico? Dove si svolgeranno i percorsi narrativi tra i vicoli medievali?... Infiorata Il ’mare’ arriva a Scarperia Ecco l’evento simbolo del MugelloPer un giorno Scarperia avrà anche il mare. È infatti questo il tema scelto per l’Infiorata 2023, una della manifestazioni più belle e sicuramente la più colorata tra quelle in programma a Scarperia. lanazione.it Torna l’Infiorata nel centro storico di ScarperiaOggi torna l’evento più atteso della primavera mugellana: il centro storico di Scarperia sarà invaso da una moltitudine di petali colorati: è il giorno dell’Infiorata, giunta alla 41ª edizione, e ... lanazione.it