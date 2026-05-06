Statt – stagione teatrale di Alberobello | in scena le avventure di Pinocchio - raccontate da lui medesimo

Alberobello si appresta a ospitare l’ultimo spettacolo della stagione teatrale STATT, intitolato “Le avventure di Pinocchio - raccontate da lui medesimo”. La rappresentazione chiuderà il ciclo di eventi che ha visto la partecipazione di attori e pubblico, offrendo una versione del celebre racconto rivolta direttamente al protagonista. La pièce si svolgerà in un teatro locale, con ingresso aperto al pubblico.

Alberobello si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento della stagione STATT, un viaggio teatrale che ha accompagnato la comunità attraverso temi profondi e universali. In occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, a chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “Le avventure di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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