YouTopic Fest 2026 | quattro giorni disarmanti per custodire la scintilla dell’umano

Dal 4 al 7 giugno 2026 si terrà a Rondine la decima edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale dedicato al tema del conflitto. La manifestazione durerà quattro giorni e coinvolgerà partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si propone di promuovere il confronto e la riflessione su temi legati alle tensioni e alle sfide sociali, offrendo uno spazio di dialogo tra giovani e esperti.

In arrivo la decima edizione di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul conflitto, che si svolgerà a Rondine dal 4 al 7 giugno 2026. Uno spazio di incontro e confronto per mettersi in gioco nella relazione a partire dalla condivisione delle esperienze dei giovani di Rondine che ogni giorno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare: Franz Ferdinand e Kasabian guidano la due giorniIl Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Leggi anche: Chi è Chiara Mazzel, quattro medaglie in quattro giorni alle Paralimpiadi 2026: lo sci e la libertà dopo la diagnosi Argomenti più discussi: Grande partecipazione ad ‘Una Rondine vola in Friuli’; Anna Tifu & OIDA – Vivaldi Reloaded: Le Stagioni di Richter; REGIONE TOSCANA * :DIDACTA, HABITAT DI PACE CON IL PROGETTO RONDINE: UN MODELLO EDUCATIVO DI CONVIVENZA PER STUDENTI DA PAESI IN CONFLITTO.