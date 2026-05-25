Il 7 giugno si svolge la Camminata nerazzurra sul Sentierone. Sono previsti tre percorsi di 6, 10 e 17 chilometri. La maglia da collezione di quest’anno è firmata da Marco Carnesecchi.

L’EVENTO. Saranno tre i percorsi, da 6, 10 e 17 chilometri. La maglia da collezione è firmata quest’anno da Marco Carnesecchi. Scalda i motori la Camminata Nerazzurra. Una grande festa - organizzata dal Club Amici dell’Atalanta con Map comunicazione, arrivata alla diciassettesima edizione - presentata allo Stone City di Bolgare nella mattinata di lunedì 25 maggio. La Camminata andrà in scena domenica 7 giugno (già sabato 6 aprirà il tradizionale villaggio con attività per bambini), con partenza alle 8.45 sul Sentierone. Tre i percorsi: 6, 10 e 17 chilometri. La maglia di quest’anno è firmata da Carnesecchi. «Grazie agli sponsor, agli amici, ai volontari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Presentata la Camminata nerazzurra: appuntamento al 7 giugno sul Sentierone

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