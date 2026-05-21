Camminata stretching e meditazione | torna l’appuntamento in Darsena
Il 2 giugno in Darsena si terrà nuovamente l’evento dedicato al benessere all’aperto. L’iniziativa prevede attività come camminate, sessioni di stretching e momenti di meditazione, pensate per coinvolgere chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta dedicandosi a pratiche di rilassamento e movimento. L’appuntamento si svolge di martedì e rappresenta un’occasione per partecipare a sessioni gratuite rivolte a chi vuole prendersi cura di sé stesso in un ambiente naturale.
Martedì 2 giugno torna in Darsena l’appuntamento dedicato al benessere all’aria aperta tra movimento, stretching e meditazione. Per il terzo anno consecutivo, dalle 8 alle 9 del mattino, i partecipanti potranno prendere parte a un’attività pensata per iniziare la giornata con energia e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Hannes Huber: Istruzioni per la meditazione camminata - instructions for the walking meditation
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