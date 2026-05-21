Camminata stretching e meditazione | torna l’appuntamento in Darsena

Il 2 giugno in Darsena si terrà nuovamente l’evento dedicato al benessere all’aperto. L’iniziativa prevede attività come camminate, sessioni di stretching e momenti di meditazione, pensate per coinvolgere chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta dedicandosi a pratiche di rilassamento e movimento. L’appuntamento si svolge di martedì e rappresenta un’occasione per partecipare a sessioni gratuite rivolte a chi vuole prendersi cura di sé stesso in un ambiente naturale.

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