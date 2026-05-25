Prende fuoco un impianto fotovoltaico paura nel centro della frazione

Oggi pomeriggio a Campodarsego si è verificato un incendio su un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un'abitazione in via Bassa Prima a Reschigliano. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 14 e ha interessato la struttura in legno del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Paura oggi pomeriggio 25 maggio a Campodarsego. Pochi minuti prima delle 14 a Reschigliano di Campodarsego in via Bassa Prima si è sviluppato un incendio sul tetto in legno di un'abitazione. L'allarme è stato lanciato dai residenti che hanno notato il fumo e le lingue di fuoco elevarsi in cielo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Fotovoltaico e incendi: mito o rischio reale

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