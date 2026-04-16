Paura a Castelnuovo prende fuoco una casa in un complesso residenziale I vigili del fuoco domano le fiamme

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, un incendio si è sviluppato in una casa di un complesso residenziale a Castelnuovo Rangone. L’intervento dei vigili del fuoco di Modena è iniziato intorno alle 16.20 per domare le fiamme che hanno coinvolto l’abitazione in via Pirandello 28. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

Paura a Castelnuovo Rangone. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, intorno alle 16.20 i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in Via Pirandello 28. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al piano terra di un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Prende fuoco una legniaia a Vicofertile, i vigili del fuoco spengono le fiamme L’ex ristorante prende fuoco: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiammeÈ stata una mattinata preoccupante quella di martedì 7 aprile per alcuni abitanti di Costa di Folgaria, che hanno allertato la Centrale unica di...