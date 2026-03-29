Questa mattina a Pompei, intorno alle 11:45, un'auto è stata avvolta dalle fiamme in via Martire delle Libertà, nel centro della città. Le fiamme hanno consumato il veicolo in pochi minuti, ma il conducente è riuscito a uscire dall'auto e mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.

È stata divorata dalle fiamme in pochi minuti e il conducente è riuscito a salvarsi per miracolo. È successo a Pompei, lungo via Martire delle Libertà, questa mattino intorno alle 11 e 45. A finire improvvisamente preda delle fiamme è stata una 500L. La vettura era ferma in una curva e non era visibile alle altre auto. L'intervento degli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, ha evitato che altre vetture finissero per impattare contro l'auto in fiamme. Dopo pochi minuti sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. L'auto, divenuta una carcassa, è stata rimossa dal manto stradale poco dopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - A fuoco un'auto nel cuore della città: paura in centro (VIDEO)

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