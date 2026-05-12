CivitaquanaPoesia 2026 | candidature aperte per la seconda edizione del premio

Fino al 14 giugno, è possibile presentare le candidature per la seconda edizione del premio CivitaquanaPoesia 2026. L'iniziativa è rivolta a poeti che vogliono partecipare alla competizione e viene organizzata dall'ente responsabile dell'evento. La scadenza stabilisce il termine ultimo per le iscrizioni, che devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

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