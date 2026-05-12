CivitaquanaPoesia 2026 | candidature aperte per la seconda edizione del premio
Fino al 14 giugno, è possibile presentare le candidature per la seconda edizione del premio CivitaquanaPoesia 2026. L'iniziativa è rivolta a poeti che vogliono partecipare alla competizione e viene organizzata dall'ente responsabile dell'evento. La scadenza stabilisce il termine ultimo per le iscrizioni, che devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.
È possibile candidarsi, fino al prossimo 14 giugno, alla seconda edizione del premio CivitaquanaPoesia 2026.L’iniziativa, promossa dalla fondazione Pescarabruzzo, da sempre impegnata nella promozione della crescita culturale e nello sviluppo del territorio, prosegue il percorso avviato nel 2025.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Assonautica, aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia, dedicato a...
Aperte le candidature per il Premio “PA e futuro”In un contesto di grandi trasformazioni, segnato in particolare dalla fine del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall’avvento...