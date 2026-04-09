Professoressa accoltellata a Trescore Balneario il gip di Brescia dispone il collocamento in comunità per il tredicenne

Nella vicenda che ha coinvolto la scuola media di Trescore Balneario, il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto il collocamento in comunità di un tredicenne. La decisione si riferisce all'aggressione avvenuta nella scuola, durante la quale una professoressa è stata accoltellata. La situazione è ora al centro dell'attenzione delle autorità giudiziarie e delle istituzioni scolastiche.

Arrivano novità dalla giustizia minorile in merito alla vicenda che ha coinvolto la scuola media di Trescore Balneario. Il giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva formulata durante l'udienza dello scorso due aprile. La decisione per lo studente tredicenne, responsabile dell'aggressione dello scorso 25 marzo, prevede il collocamento in comunità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne: il ragazzo non è imputabile, la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezzaStudente tredicenne accoltella un'insegnante a Trescore Balneario: non imputabile, la Procura dei minori di Brescia valuta le misure di sicurezza... Professoressa accoltellata, a Trescore attivato il supporto psicologico Emrd per la comunità scolasticaUn team di psicoterapeuti impegnati fin dalle prime ore successive all’accaduto per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico coinvolti... Temi più discussi: Bergamo. Fra le braccia della croce; Chi è lo studente che ha salvato la prof accoltellata a Trescore; Salva grazie al coraggio di un altro tredicenne, il racconto della prof accoltellata a Trescore; Il ragazzo di 13 anni che ha salvato la vita alla professoressa accoltellata. Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casaIl gip ha disposto nei confronti dello studente la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni ... ilgiorno.it Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivo«Sono venuto qui per capire se devo ritirare prima mia figlia, che magari si è spaventata per quello che è accaduto. Un fatto davvero gravissimo, impensabile». Lo ha raccontato un genitore stamani fuo ... ilmattino.it L'ultimo saluto sarà martedì 7 aprile alle 15, a Trescore Balneario. https://myvalley.it/2026/04/e-morto-monsignor-alberto-facchinetti-guido-alzano-per-26-anni/ #chiesa #trescorebalneario #alzanolombardo #ValSeriana #bergamo #diocesidibergamo #sacerdot - facebook.com facebook I recenti avvenimenti di Trescore Balneario hanno reso ancora più insistente la richiesta di vietare l’accesso dei più giovani ai social e alle tecnologie digitali generative. Ma non tutti concordano sulla strategia da seguire: tuttoscuola.com/docente-accolt… x.com