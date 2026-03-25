Trescore Balneario professoressa accoltellata da 13enne | l’aggressione in diretta social e con la maglia ‘vendetta’

Da periodicodaily.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente è stata accoltellata da un ragazzo di 13 anni a Trescore Balneario. L'episodio è stato ripreso con un telefono cellulare indossato al collo e trasmesso in diretta sui social media. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha suscitato immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

(Adnkronos) – L'aggressione ripresa con un telefono cellulare appeso al collo e trasmessa in diretta social. La scritta 'vendetta' sulla maglietta indossata sopra ai pantaloni mimetici. La scacciacani nello zaino e in casa del materiale 'potenzialmente esplosivo', su cui sono in corso accertamenti dei carabinieri. Con l'andare delle ore si aggiungono dettagli sempre più inquietanti sull'accoltellamento avvenuto questa mattina alla scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Erano le 7.45, gli studenti erano entrati da cinque minuti nell'istituto di via... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Accoltellamento Trescore Balneario, aggressione alla professoressa filmata dal 13enne, scacciacani nello zaino ed esplosivo in casaLa 57enne professoressa di francese accoltellata a Trescore Balneario è stata operata dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elicottero...

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

Approfondimenti e contenuti su Trescore Balneario

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bergamo, 13-year-old student seriously stabs French teacher Chiara Mocchi; Bergamo, Battistoni (Fi): Aggressione a professoressa episodio raggelante; Professoressa accoltellata da uno studente di terza media.

trescore balneario trescore balneario professoressa accoltellataTrescore Balneario, professoressa accoltellata da 13enne: l'aggressione in diretta social e con la maglia 'vendetta'In casa del ragazzino trovato materiale 'potenzialmente esplosivo', su cui sono in corso accertamenti dei carabinieri ... adnkronos.com

trescore balneario trescore balneario professoressa accoltellataProfessoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, grave in ospedaleUn'aggressione shock ha colpito una docente di francese. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dell'attacco ... italiaoggi.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.