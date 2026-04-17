Premio alle Eccellenze dell’Agro-Alimentare La miglior espressione del Made in Italy

Il 5 maggio 2026, alle ore 10:30, si svolgerà nella Sala della Loggia al Maschio Angioino la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il Premio Eccellenze dell'Artigianato Alimentare. L'evento celebra le eccellenze nel settore agro-alimentare e riconosce le migliori espressioni del Made in Italy. La cerimonia è aperta a rappresentanti del settore e ai premiati.

Martedi 5 maggio 2026 alle ore 10:30 nella Sala della Loggia al Maschio Angioino, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il Premio Eccellenze dell'Artigianato Alimentare.In un contesto economico sempre più globalizzato, caratterizzato dalla diffusione di prodotti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Assalto alle eccellenze: lo scacco di Donald Trump e Javier Milei al Made in ItalyLa globalizzazione dei mercati alimentari è da sempre una sfida tra normative, interessi geopolitici e sistemi culturali di tutela dei prodotti... Cosberg, espressione del meglio del Made in Italy: “Le competenze come valore aziendale, all’estero cercano ancora la nostra qualità”Cosa vuol dire oggi “Made in Italy” e come le aziende possono trasformare questo insieme di valori e conoscenze in un asset strategico da spendere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Premio alle Eccellenze dell’Agro-Alimentare. La miglior espressione del Made in Italy; Premio All Food Sicily, ecco i vincitori dell'eccellenza agroalimentare e gastronomica dell'Isola; Coldiretti, Legge Caselli: svolta decisiva a tutela delle eccellenze della filiera agroalimentare da 707 miliardi; Vinitaly 2026, il Piemonte gioca la carta delle eccellenze: vino, turismo e grandi eventi sotto lo stesso tetto. Premio alle Eccellenze dell’Agro-Alimentare. La miglior espressione del Made in ItalyL’iniziativa mira a sottolineare la grandezza straordinaria di questa terra campana, tra talenti ed eccellenze che il nostro territorio offre ... napolitoday.it 'SinerGIA': a Ferrara un convegno nazionale dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane, tra scienza, filiere e territorioSaranno le eccellenze dell'enogastronomia italiana, tra scienza, filiere e territorio, le protagoniste del convegno nazionale dal titolo SinerGIA. Incontri di Eccellenze a Ferrara che si terrà sabat ... cronacacomune.it IL DDL TUTELA AGROALIMENTARE E' LEGGE. I PUNTI PRINCIPALI E LE NUOVE TUTELE La soddisfazione del ministro Francesco Lollobrigida: "Questa legge ci permette di migliorare la trasparenza, tutelare al meglio la salute dei cittadini e combattere i re facebook