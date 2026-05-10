Dopo 14 anni di assenza torna a Loreto Aprutino Lorolio il premio dedicato alle eccellenze dell' olio abruzzese
Dopo quattordici anni, si tiene di nuovo a Loreto Aprutino il premio dedicato alle eccellenze dell'olio d'oliva abruzzese. L'evento celebra le produzioni di qualità della regione, coinvolgendo produttori e esperti del settore. La cerimonia si svolge nel centro storico del paese, attirando appassionati e operatori del settore agricolo. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione per le aziende locali.
Dopo 14 anni di assenza, torna a Loreto Aprutino il premio dedicato alle eccellenze dell'olio d'oliva. Si tratta di “Lorolio” con l'ottava edizione la cui cerimonia finale si è svolta domenica 10 maggio, nella suggestiva cornice della Tenuta Torre Raone.La manifestazione ha visto la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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