Dopo 14 anni di assenza torna a Loreto Aprutino Lorolio il premio dedicato alle eccellenze dell' olio abruzzese

Dopo quattordici anni, si tiene di nuovo a Loreto Aprutino il premio dedicato alle eccellenze dell'olio d'oliva abruzzese. L'evento celebra le produzioni di qualità della regione, coinvolgendo produttori e esperti del settore. La cerimonia si svolge nel centro storico del paese, attirando appassionati e operatori del settore agricolo. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione per le aziende locali.

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