Premio eccellenza Confesercenti 2026 | iscrizioni ancora aperte

Notizia in breve

Le iscrizioni per la seconda edizione del Premio eccellenza Confesercenti 2026 sono ancora aperte. La manifestazione, promossa dalla Confesercenti della provincia di Brindisi, sta ricevendo un riscontro positivo da parte del territorio. La partecipazione è rivolta alle imprese e attività commerciali locali che vogliono concorrere per il riconoscimento. La scadenza per la presentazione delle candidature non è ancora stata comunicata ufficialmente.