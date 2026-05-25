Premio eccellenza Confesercenti 2026 | iscrizioni ancora aperte
Le iscrizioni per la seconda edizione del Premio eccellenza Confesercenti 2026 sono ancora aperte. La manifestazione, promossa dalla Confesercenti della provincia di Brindisi, sta ricevendo un riscontro positivo da parte del territorio. La partecipazione è rivolta alle imprese e attività commerciali locali che vogliono concorrere per il riconoscimento. La scadenza per la presentazione delle candidature non è ancora stata comunicata ufficialmente.
BRINDISI - Prosegue con grande entusiasmo e con un importante riscontro da parte del territorio il percorso della seconda edizione del “Premio eccellenza Confesercenti 2026”, promosso dalla Confesercenti della provincia di Brindisi.A poche settimane dall’apertura ufficiale delle candidature, sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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