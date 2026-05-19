Sono state annunciate le aperture delle iscrizioni per il premio “Canti alla Luna 2026 – Nuove Proposte”, un concorso rivolto ai giovani artisti emergenti della musica italiana. Il concorso si rivolge a chi desidera presentare le proprie composizioni originali e si svolge nella città di Mottola. La partecipazione è aperta a tutti i nuovi talenti che intendono portare avanti la tradizione della canzone d’autore nel paese. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla data di scadenza stabilita dal regolamento ufficiale.

MOTTOLA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al premio “Canti alla Luna 2026 – Nuove Proposte”, contest dedicato ai protagonisti della nuova canzone d’autore italiana. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno 2026. Maggiori informazioni e modulo per iscriversi sono disponibili su www.cantiallaluna.it. Il progetto, organizzato dall’Associazione culturale Canti alla Luna con il patrocinio del Comune di Mottola e della Regione Puglia, si rivolge a cantautori e gruppi musicali emergenti con l’obiettivo di individuare e valorizzare nuove canzoni della scena musicale italiana, supportando e promuovendo talenti di ogni genere mettendo in risalto unicità, autenticità e creatività degli artisti, offrendo loro un reale trampolino di lancio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Canzone d’autore, aperte le iscrizioni al premio “Canti alla Luna 2026 – Nuove Proposte”

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