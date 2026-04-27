Premio Venezia per il Mare 2026 | aperte le selezioni per l’eccellenza

Sono state aperte le iscrizioni per il Premio Venezia per il Mare 2026, organizzato da Assonautica di Venezia. Le candidature possono essere presentate fino all’8 maggio. L’iniziativa premia progetti e iniziative legate al mondo marittimo e nautico, con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza nel settore. La partecipazione è aperta a soggetti pubblici e privati che abbiano realizzato attività rilevanti nel campo marittimo.

? Cosa sapere Assonautica di Venezia apre le candidature per il Premio Venezia per il Mare entro l'8 maggio.. La cerimonia si terrà il 30 maggio presso l'Arsenale con nuovi partner internazionali.. Entro l’8 maggio 2026 è possibile presentare le candidature per il Premio Venezia per il Mare, l’iniziativa promossa da Assonautica di Venezia che celebra l’eccellenza nel settore marittimo con una cerimonia prevista per sabato 30 maggio presso l’Arsenale. Il riconoscimento, che affonda le sue radici storiche nel 1991 grazie all’impulso di Assonautica di Venezia, si prepara a una nuova edizione caratterizzata dalla collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e con il Salone Nautico di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Venezia per il Mare 2026: aperte le selezioni per l’eccellenza Notizie correlate Assonautica, aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia, dedicato a... Accademia Sonepar 2026: selezioni aperte per i giovani talenti(Adnkronos) – Sono aperte fino al 28 febbraio le candidature per l’Accademia 2026 di Sonepar, il progetto di formazione e inserimento lavorativo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assonautica, aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026; Aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026; Aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026; Biennale Cinema 2026 | Maggie Gyllenhaal Presidente della Giuria internazionale Venezia 83. Premio Venezia per il Mare 2026: candidature aperteCandidature aperte al Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia. L’edizione 2026 amplia la rete di partner e i campi di valore; la gala si tiene al Salone Nautico d ... nauticareport.it Aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026Venezia-Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica ... ilnautilus.it PREMIO SAN MARCO 2026 ALL'ORDINE INGEGNERI VENEZIA Importante riconoscimento istituzionale nel segno del Centenario. https://ordineingegnerivenezia.org/2026/04/26/premio-san-marco-ordine-ingegneri-venezia In occasione della Festa di Sa - facebook.com facebook