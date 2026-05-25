Premio culturale ’Nocera Umbra’ Ecco chi trionfa

Il premio culturale di Nocera Umbra è stato assegnato a Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, e a Gloria Peritore, campionessa di boxe. La cerimonia si è svolta ieri sera nella città umbra, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo culturale e sportivo. Nella stessa occasione sono stati consegnati altri premi e riconoscimenti a personalità locali e nazionali.

NOCERA UMBRA – Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, e Gloria Peritore, campionessa di boxe e kickboxing e attivista contro la violenza sulle donne, sono stati i protagonisti della prima edizione del Premio culturale “Acqua Nocera Umbra”, promosso dal Gruppo SEM – Sorgenti Emiliane Modena e ospitato nella cornice del Castello di Solfagnano. A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. A Gloria Peritore è stato consegnato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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