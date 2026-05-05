Nuova bottiglia in vetro top label e Premio culturale parte il rilancio di ‘Acqua Nocera Umbra’

Da webmagazine24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua Nocera Umbra ha annunciato il lancio di una nuova bottiglia in vetro con etichetta superiore, rivolta al settore della ristorazione e ai grossisti. Contestualmente, è stato conferito un premio culturale collegato al marchio. L’azienda ha comunicato che questa iniziativa segna il suo ingresso nel mercato horeca, ampliando così la distribuzione e la presenza del prodotto.

(Adnkronos) – Acqua Nocera Umbra presenta la nuova bottiglia in vetro dedicata all’alta ristorazione, segnando il proprio ingresso nel canale horeca e presso i grossisti. Una nuova referenza, sviluppata in un formato inedito, che rappresenterà la top label dell’azienda del Gruppo Sem. Il progetto, annunciato lo scorso anno in occasione delle celebrazioni per i 130. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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