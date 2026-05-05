Nuova bottiglia in vetro top label e Premio culturale parte il rilancio di ‘Acqua Nocera Umbra’

Acqua Nocera Umbra ha annunciato il lancio di una nuova bottiglia in vetro con etichetta superiore, rivolta al settore della ristorazione e ai grossisti. Contestualmente, è stato conferito un premio culturale collegato al marchio. L’azienda ha comunicato che questa iniziativa segna il suo ingresso nel mercato horeca, ampliando così la distribuzione e la presenza del prodotto.

(Adnkronos) – Acqua Nocera Umbra presenta la nuova bottiglia in vetro dedicata all’alta ristorazione, segnando il proprio ingresso nel canale horeca e presso i grossisti. Una nuova referenza, sviluppata in un formato inedito, che rappresenterà la top label dell’azienda del Gruppo Sem. Il progetto, annunciato lo scorso anno in occasione delle celebrazioni per i 130. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Acqua in bottiglia, nuova stangata in arrivo: di quanto aumenterebbero i prezzi Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recuperoSi è conclusa tragicamente nella notte tra sabato e domenica l’operazione di ricerca di un uomo di 86 anni scomparso nella serata di sabato nelle... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Mimit autorizza Accordo di sviluppo per progetto Arvedi nel sito Cremona; Crisi Medio Oriente, Giorgetti: finita la politica dell’attendere, ora è tempo di agire. Nuova bottiglia in vetro top label e Premio culturale, parte il rilancio di 'Acqua Nocera Umbra'Acqua Nocera Umbra presenta la nuova bottiglia in vetro dedicata all’alta ristorazione, segnando il proprio ingresso nel canale horeca e presso i grossisti. Una nuova referenza, sviluppata in un forma ... adnkronos.com Nascono il premio Acqua Nocera Umbra-Fonte Angelica e la nuova bottiglia in vetro per l’alta ristorazioneNasce il premio Acqua Nocera Umbra-Fonte Angelica. Punta a valorizzare, in chiave culturale, l’esclusività e la tradizione di un prodotto storico del Made in Italy, l’iniziativa di Acqua Nocera Umbra- ... umbria24.it L'Arengo n. 1 anno 2026 Rivista che accoglie studi, ricerche, notizie, riflessioni sulla città di Nocera Umbra ed il suo territorio, sulla sua storia e cultura, sull'ambiente e tradizioni, sul futuro possibile. #nocera umbra #acqua #terra #san francesco #resistenza #li - facebook.com facebook