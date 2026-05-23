Al via la prima edizione del premio culturale Acqua Nocera Umbra | riconoscimenti a Tommaso Cerno e Gloria Peritone

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Consegnato al direttore de Il Giornale Cerno il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” e a Peritore, campionessa di boxe e kickboxing e attivista contro la violenza sulle donne, il Premio “Acqua Nocera Umbra – Freschezza”. Presentata anche la nuova bottiglia in vetro lavorato di Acqua Nocera Umbra – Fonte Angelica, simbolo del percorso di valorizzazione dello storico marchio del Made in Italy promosso dal Gruppo SEM. A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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