Consegnato al direttore de Il Giornale Cerno il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” e a Peritore, campionessa di boxe e kickboxing e attivista contro la violenza sulle donne, il Premio “Acqua Nocera Umbra – Freschezza”. Presentata anche la nuova bottiglia in vetro lavorato di Acqua Nocera Umbra – Fonte Angelica, simbolo del percorso di valorizzazione dello storico marchio del Made in Italy promosso dal Gruppo SEM. A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via la prima edizione del premio culturale "Acqua Nocera Umbra": riconoscimenti a Tommaso Cerno e Gloria Peritone

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PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO ALEX MARANGON: UN TRIBUTO ALLA LIBERTA | 14/01/2026

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