Il Comune di Castiglion Fiorentino premiato a Venezia con il Leone d' Oro della cultura

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha ricevuto un riconoscimento internazionale nel campo della cultura. Sabato scorso, in occasione dello "Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia", il sindaco Mario Agnelli ha ritirato il Premio internazionale Leone d'Oro 2026 della cultura e della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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