Premida protagonista al SED 2026 con la finestra intelligente Motiq Line

Dopo aver riscosso successo ad Arkeda 2025, dove ha attirato l’interesse di operatori e progettisti grazie a un metodo innovativo nel settore delle soluzioni domotiche, l’azienda presenta al SED 2026 la sua ultima creazione. Si tratta di una finestra intelligente chiamata Motiq Line, progettata per integrare funzionalità avanzate con un design moderno. La presentazione avviene nel contesto di una manifestazione dedicata alle novità del settore edilizio e tecnologico, puntando a consolidare la posizione sul mercato delle soluzioni smart per la casa.

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