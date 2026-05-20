Premida protagonista al SED 2026 con la finestra intelligente Motiq Line
Dopo aver riscosso successo ad Arkeda 2025, dove ha attirato l’interesse di operatori e progettisti grazie a un metodo innovativo nel settore delle soluzioni domotiche, l’azienda presenta al SED 2026 la sua ultima creazione. Si tratta di una finestra intelligente chiamata Motiq Line, progettata per integrare funzionalità avanzate con un design moderno. La presentazione avviene nel contesto di una manifestazione dedicata alle novità del settore edilizio e tecnologico, puntando a consolidare la posizione sul mercato delle soluzioni smart per la casa.
Dopo il successo ad Arkeda 2025, dove ha catturato l’attenzione di operatori e progettisti grazie a un approccio innovativo alla smart home, Premida porta al SED 2026 la sua nuova idea di serramento intelligente: Motiq Line.Da venerdì a domenica all’A1 ExpòL’appuntamento è dal 22 al 24 maggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
SED 2026 torna ad A1Expò: edilizia protagonista a CasertaDal 22 al 24 maggio il Salone dell’Edilizia ad A1Expò: innovazione, formazione e nuove tecnologie per il settore costruzioni e impianti CASERTA – Il...
Bucato intelligente: Samsung svela la nuova Bespoke AI al CES 2026? Punti chiave Come farà l'intelligenza artificiale a proteggere i tuoi capi tecnici? Quali tecnologie permetteranno di ridurre drasticamente i tempi...