Conto termico 3.0 e CAM al SED 2026 il confronto sul futuro dei serramenti

Al SED 2026 si terrà un confronto sul futuro dei serramenti, con particolare attenzione al Conto Termico 3.0 e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Questi temi riguardano le normative che regolano l’efficienza energetica e la sostenibilità nel settore, temi sempre più rilevanti per le aziende che operano nel mercato dei serramenti. La discussione si concentrerà sulle prossime modifiche normative, con l’obiettivo di chiarire come queste possano influire sulle attività delle imprese e sulle strategie di mercato.

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