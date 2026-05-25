Prima di addormentarti, affida al Signore ogni affanno vissuto oggi per ritrovare la pace dell’anima sotto la sua custodia. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, avvertiamo il bisogno profondo di ritagliare un istante per l’anima, deponendo i pesi accumulati nelle ultime ore. La preghiera della sera rappresenta il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce e speranza che collega le fatiche appena vissute all’alba del nuovo giorno che verrà. In questo momento di raccoglimento, mettiamoci in ascolto del silenzio della sera, lasciando che ogni affanno e preoccupazione si sciolgano nella certezza assoluta di essere custoditi da mani sicure. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 25 maggio: proteggimi in questa notte

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PREGHIERA DELLA SERA A MARIA nel mese di Maggio Per chiedere protezione, pace e conforto

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