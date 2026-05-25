Preghiera della sera 25 maggio | proteggimi in questa notte

Da lalucedimaria.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prima di andare a dormire, si invita a affidare al Signore ogni preoccupazione vissuta durante la giornata. La preghiera della sera del 25 maggio invita a chiedere protezione durante la notte, per ritrovare la pace dell’anima sotto la sua custodia. Non vengono menzionate altre azioni o dettagli, solo il gesto di affidarsi prima di dormire, come momento di conforto e tranquillità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima di addormentarti, affida al Signore ogni affanno vissuto oggi per ritrovare la pace dell’anima sotto la sua custodia. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, avvertiamo il bisogno profondo di ritagliare un istante per l’anima, deponendo i pesi accumulati nelle ultime ore. La preghiera della sera rappresenta il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce e speranza che collega le fatiche appena vissute all’alba del nuovo giorno che verrà. In questo momento di raccoglimento, mettiamoci in ascolto del silenzio della sera, lasciando che ogni affanno e preoccupazione si sciolgano nella certezza assoluta di essere custoditi da mani sicure. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 25 maggio proteggimi in questa notte
© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 25 maggio: proteggimi in questa notte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PREGHIERA DELLA SERA A MARIA nel mese di Maggio Per chiedere protezione, pace e conforto

Video PREGHIERA DELLA SERA A MARIA nel mese di Maggio Per chiedere protezione, pace e conforto

Notizie e thread social correlati

Preghiera della sera, 17 Aprile 2026: proteggimi in questa notte e donami la Tua paceNella serata del 17 aprile 2026, è stata condivisa una preghiera rivolta a chiedere protezione durante la notte e pace per il riposo.

Preghiera della sera, 4 maggio: affida questa notte al SignoreAlle 20:00 di ieri, è stata condivisa una preghiera della sera, invitando le persone a dedicare la notte al Signore.

Argomenti più discussi: In ricordo del beato Livatino, impegnato per l’amore e la difesa dei più deboli; Capitolo Provinciale: il coraggio del discernimento e la sfida dell'incontro nella prima giornata dei lavori; Veglia di Pentecoste: preghiere e testimonianze per una comunità, casa di pace e di futuro; Molfetta: preghiera ecumenica a San Domenico.

preghiera della preghiera della sera 25Preghiera della sera 24 maggio: affidiamoci alla Santissima TrinitàRecita la preghiera della sera per affidare la notte alla Santissima Trinità e trova riposo e pace nella misericordia di Dio. lalucedimaria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web