Preghiera della sera 4 maggio | affida questa notte al Signore

Da lalucedimaria.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:00 di ieri, è stata condivisa una preghiera della sera, invitando le persone a dedicare la notte al Signore. La richiesta è di raccogliersi in silenzio per affidare al Padre le fatiche e le speranze accumulate durante la giornata, con l’intento di trovare conforto nel suo amore infinito. La preghiera si rivolge a chi desidera concludere il 4 maggio con un momento di spiritualità e riflessione.

Al termine di questo 4 maggio, raccogliamoci in silenzio per consegnare al Padre fatiche e speranze, cercando ristoro nel Suo amore infinito. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, è fondamentale ritagliare un istante per l’anima. La preghiera della sera è il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce che collega le fatiche appena vissute alla speranza del nuovo giorno. In questo 4 maggio, mettiamoci in ascolto del silenzio, lasciando che ogni affanno si sciolga nella certezza di essere custoditi da mani sicure. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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