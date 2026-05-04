Preghiera della sera 4 maggio | affida questa notte al Signore

Alle 20:00 di ieri, è stata condivisa una preghiera della sera, invitando le persone a dedicare la notte al Signore. La richiesta è di raccogliersi in silenzio per affidare al Padre le fatiche e le speranze accumulate durante la giornata, con l’intento di trovare conforto nel suo amore infinito. La preghiera si rivolge a chi desidera concludere il 4 maggio con un momento di spiritualità e riflessione.

Al termine di questo 4 maggio, raccogliamoci in silenzio per consegnare al Padre fatiche e speranze, cercando ristoro nel Suo amore infinito. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, è fondamentale ritagliare un istante per l’anima. La preghiera della sera è il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce che collega le fatiche appena vissute alla speranza del nuovo giorno. In questo 4 maggio, mettiamoci in ascolto del silenzio, lasciando che ogni affanno si sciolga nella certezza di essere custoditi da mani sicure. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 4 maggio: affida questa notte al Signore Notizie correlate Preghiera della sera, 30 aprile: grazie Signore per i doni di questa giornataAl termine di questo giorno, fermiamoci per ringraziare il Signore delle grazie ricevute e per invocare la pace degli Angeli sulla nostra casa e... Preghiera della sera 27 aprile: “O Dio, allontana ogni turbamento da questa notte”Un momento di abbandono filiale al Padre per ringraziare dei doni ricevuti e invocare la custodia degli Angeli sulla nostra casa e sui nostri cari. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; Dalle diocesi, La scoperta interiore del dono di Dio, la preghiera per le vocazioni; Prima visita della primate anglicana a Roma: incontro e preghiera con Papa Leone XIV; 26 aprile: Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Preghiera della sera, 1 maggio: un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la paceAffida le fatiche del giorno al Signore con la preghiera della sera per chiedere pace e la protezione della Santa Croce sul tuo riposo. lalucedimaria.it Preghiera della Sera PREGHIAMO con PADRE PIO nel CUORE Atto di Adorazione Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore . Ti ringrazio di avermi creato , fatto cristiano e conservato in questo giorno . Perdonami il male oggi commesso e , se qual - facebook.com facebook All'inizio del mese di maggio, #LeoneXIV affida a Maria la preghiera per la comunione nella Chiesa e la #pace nel mondo. E, nella Giornata mondiale della libertà di stampa, ricorda giornalisti e reporter che perdono la vita sul campo. @UNESCO x.com