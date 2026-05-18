Preghiera del mattino 18 maggio | consacrazione e invocazione allo Spirito Santo

Nella mattina del 18 maggio, si è tenuta una preghiera di consacrazione e invocazione allo Spirito Santo. In questa occasione, i partecipanti hanno rivolto le loro suppliche alla terza persona della Santissima Trinità, chiedendo una presenza piena e costante dello Spirito nel corso della giornata. La preghiera si è svolta in un clima di raccoglimento, con l’obiettivo di aprire i cuori e ricevere l’aiuto divino nelle attività quotidiane. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al riguardo.

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In questo Lunedì, apriamo il nostro cuore all’azione dello Spirito Santo: possa Lui, terza persona della Santissima Trinità, pervaderci pienamente ed aiutarci nelle nostre azioni di questo giorno. Iniziare sotto l’ala protettrice dello Spirito Santo trasforma ogni nostra azione in un atto d’amore. In questo nuovo giorno, ci affidiamo alla Terza Persona della Santissima Trinità affinché la Sua luce rischiari le ombre delle nostre preoccupazioni e ci doni la forza necessaria per affrontare le sfide quotidiane. Attraverso questa potente consacrazione, apriamo il cuore alla grazia che rinnova ogni cosa. Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 18 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito Santo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Preghiera alla Madonna Maggio con Maria – Giorno 15 Sullo stesso argomento Preghiera del mattino 4 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoIniziamo questo nuovo giorno invocando la potenza dello Spirito Santo: una guida sicura per illuminare i nostri passi e rafforzare la nostra fede in... Preghiera del mattino 12 maggio: invocazione e consacrazione all’Angelo CustodeApriamo il cuore a un nuovo giorno mettendoci sotto l’ala protettiva del nostro Angelo, con la preghiera di consacrazione e di lode per camminare... Buongiorno Anime Splendide. Dio Vi Benedica . Preghiera del Mattino. x.com Che metodo usate per completare i vostri Adhkar del mattino e della sera ogni singolo giorno? reddit Preghiera del mattino 18 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoInizia con la preghiera del mattino e affida il nuovo giorno allo Spirito Santo con la bellissima invocazione di San Giovanni Paolo II. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 17 maggio: alla Santissima Trinità per l’inizio del giornoInizia la giornata rivolgendo la preghiera alla Santissima Trinità per invocare il perdono, la luce divina e i beni promessi dal Padre. lalucedimaria.it