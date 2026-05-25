Bergamo precipita aliante | muore pilota 50enne

Notizia in breve

Un aliante è precipitato nel pomeriggio a Gorno, in provincia di Bergamo, poco dopo le 15.30. Il pilota, un uomo di 50 anni, è rimasto ucciso nell’incidente. L’aliante è caduto in un’area impervia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno esaminando le cause dell’incidente.