Bergamo precipita aliante | muore pilota 50enne
Un aliante è precipitato nel pomeriggio a Gorno, in provincia di Bergamo, poco dopo le 15.30. Il pilota, un uomo di 50 anni, è rimasto ucciso nell’incidente. L’aliante è caduto in un’area impervia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno esaminando le cause dell’incidente.
(Adnkronos) – Un moto-aliante è precipitato questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, in un luogo impervio a Gorno, in provincia di Bergamo. Immediati i soccorsi di 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. Per il pilota, un uomo di cinquant'anni, però, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno constatato la morte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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