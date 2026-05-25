Precariato in Calabria | l’appello per la legge sugli idonei ai concorsi
Un portavoce del movimento degli idonei pubblica amministrazione in Calabria ha chiesto una legge specifica per i candidati che hanno superato le prove dei concorsi ma non sono stati assunti. La richiesta riguarda circa 4.500 persone che attendono un’occupazione stabile. L’appello è rivolto alle istituzioni affinché venga approvata una normativa dedicata a questi candidati, che si trovano in una situazione di precariato da diversi anni.
Sandra De Luca, portavoce del movimento Idonei Calabria pubblica amministrazione, ha lanciato un appello urgente alle forze politiche calabresi e al presidente Roberto Occhiuto per l’approvazione della proposta di legge sul precariato subito dopo la conclusione della tornata elettorale amministrativa. Seduti ai tavolini dei bar della regione, tra chi discute di politica locale e chi guarda con speranza al domani, il tema del lavoro stabile torna a battere come un cuore stanco. Non si parla solo di burocrazia o di carte da archiviare in qualche ufficio di Catanzaro, ma della vita di intere famiglie che attendono una risposta concreta. La richiesta arriva dal movimento guidato da Sandra De Luca, che preme affinché la politica non si dimentichi degli idonei una volta chiusi i seggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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