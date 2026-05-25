Precariato in Calabria | l’appello per la legge sugli idonei ai concorsi

Notizia in breve

Un portavoce del movimento degli idonei pubblica amministrazione in Calabria ha chiesto una legge specifica per i candidati che hanno superato le prove dei concorsi ma non sono stati assunti. La richiesta riguarda circa 4.500 persone che attendono un’occupazione stabile. L’appello è rivolto alle istituzioni affinché venga approvata una normativa dedicata a questi candidati, che si trovano in una situazione di precariato da diversi anni.