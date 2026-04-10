Per la Giornata mondiale del Parkinson dell' 11 aprile un appello per abbattere i divieti della legge 40 e consentire la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza Oggi in Italia sono crioconservati senza ragione

In vista della Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile, alcune associazioni chiedono di rivedere i divieti previsti dalla legge 40, che attualmente impediscono la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza. In Italia, infatti, sono crioconservati numerosi embrioni senza una motivazione concreta. Un rappresentante di un’associazione ha affermato che, in altri paesi, la ricerca in questo settore è più avanzata e offre maggiori speranze di sviluppare cure efficaci.

M ilano, 10 apr. (askanews) – “Se fossi svedese oggi potrei davvero sperare in una cura”. A vent’anni dalla sua approvazione, la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita continua a prevedere divieti, tra cui quello che impedisce di destinare alla ricerca gli embrioni non idonei a una gravidanza, oggi crioconservati senza possibilità di utilizzo scientifico. Per la Giornata mondiale del Parkinson dell’11 aprile, Maurizio Fravili, 68enne affetto dalla malattia, insieme all’Associazione Luca Coscioni, chiede la rimozione del divieto, sottolineando come in altri Paesi, tra cui la Svezia, siano già in corso sperimentazioni con cellule staminali embrionali con risultati ritenuti promettenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per la Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile, un appello per abbattere i divieti della legge 40, e consentire la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza. Oggi in Italia sono crioconservati senza ragione Leggi anche: Salute, 11 aprile Giornata del Parkinson, appello neurologi: "Agire sui fattori di rischio" Temi più discussi: 7 aprile 2026, Giornata mondiale della salute; Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo; Giornata Mondiale della Salute 2026: perché la salute è una sola; Il Quirinale per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. Giornata mondiale della salute 2026: il tema Insieme per la salute e perché la scienza ci riguarda tutteGiornata mondiale della salute 2026: tema Insieme per la salute, eventi e obiettivi. Perché la scienza è fondamentale oggi ... iodonna.it Verso la Giornata mondiale del Parkinson: esperti a disposizione per approfondimentiIn occasione della Giornata mondiale del Parkinson di sabato 11 aprile 2026, il Prof. Gianni Pezzoli mette a disposizione delle redazioni la propria competenza scientifica e clinica per interviste, ap ... milanotoday.it Oggi è la giornata mondiale dell’omeopatia. Giorno perfetto per ricordare che non serve assolutamente a nulla. Ed è molto pericolosa perché ci sono sprovveduti che pensano di poter sostituire il metodo scientifico con scorciatoie facili. x.com In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, gli alunni della 3 PA della scuola superiore di Busto hanno realizza un drink di colore azzurro, simbolo di sensibilità, rispetto e consapevolezza - facebook.com facebook