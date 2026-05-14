Idonei il centrodestra in Calabria accelera sulla nuova legge regionale dopo l’appello a Meloni

Il centrodestra in Calabria ha deciso di accelerare sull’approvazione di una nuova legge regionale riguardante gli idonei delle procedure pubbliche. La proposta giunge a pochi giorni da un appello rivolto alla presidente del Consiglio, e mira a modificare le norme vigenti per favorire l’inserimento nel settore pubblico. La discussione si concentra sui criteri di selezione e sui tempi di attuazione, con l’obiettivo di approvare la legge nel più breve tempo possibile. La questione è al centro delle riunioni dei vertici politici locali.

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Il centrodestra accelera sulla proposta di legge regionale in Calabria per gli idonei della pubblica amministrazione. Martedì 19 maggio la proposta di legge sarà esaminata dalla prima commissione consiliare. Un provvedimento che potrebbe fare scuola. La proposta di legge. La proposta di legge, presentata dai consiglieri della Lega, Riccardo Mattiani e Gianpaolo Bevilacqua, e sostenuta dalla deputata del Carroccio, Simona Loizzo, prevede che la Regione faccia scorrere le graduatorie concorsuali, impegnando anche gli enti di sottogoverno a utilizzare quelle vigenti. La proposta punta anche alla sottoscrizione di un accordo quadro con i Comuni e le Province, in particolare con l’Anci e l’Upi, per far sì che vi sia una premialità per gli enti locali che si scambiano le graduatorie, svuotando così il bacino dei precari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Idonei, il centrodestra in Calabria accelera sulla nuova legge regionale dopo l’appello a Meloni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale: “Determinati ad andare avanti”. L’appello di 126 costituzionalisti: “Forte preoccupazione”La coalizione di centrodestra è “determinata” a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale. Leggi anche: Meloni accelera nervosamente sulla legge elettorale per paura di perdere il referendum Temi più discussi: Sondaggio Noto – Centrodestra in calo ma ancora avanti. Vannacci al 4%. 5 Stelle in recupero sul PD; Il braccio di ferro sulla discarica: Stravolta la classifica dei siti per logiche di colore politico; Penalizzati i comuni del centrosinistra, criteri creati ad arte. Colpo di mano della maggioranza; Discarica provinciale, la sindaca di Montefano all'attacco: Colpo di mano delinquenziale del centrodestra. Idonei nei concorsi, la battaglia del centrodestra e la Cassazione che legittima lo scorrimento x.com Comunali Bologna, FdI: In autunno il candidato del centrodestra. Non ci saranno vetiLisei: C’è molta ansia sul nome, ma bisogna trovare la persona giusta che condivida il programma giusto ... bologna.repubblica.it Il centrodestra cerca l’anti-Lepore: Ugolini è in pole, suggestione GualminiIl centrodestra alle prese col rebus elezioni. Castaldini: Serve una scelta politica, basta affidarsi ai civici ... bologna.repubblica.it