Prato per la Vita la tappa di San Giorgio a Colonica

Il circuito podistico solidale “Prato per la Vita” ha svolto la sua seconda tappa a San Giorgio a Colonica. La manifestazione si è svolta il 7 maggio 2026, attirando un buon numero di partecipanti. La corsa si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo atleti e appassionati di diverse età. L’evento ha visto anche la presenza di volontari e organizzatori impegnati nell’accoglienza e nella gestione della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prato, 7 maggio 2026 – Secondo appuntamento per “Prato per la Vita”, il circuito podistico solidale che continua a raccogliere partecipazione e attenzione. A San Giorgio a Colonica, sotto l’organizzazione del Gruppo Sportivo Mario Tronci, sono stati quasi 150 i podisti presenti, favoriti dal ritorno del bel tempo e da un tramonto che ha accompagnato le partenze. Dalle 19.15, con formula libera, i partecipanti si sono distribuiti sui percorsi di 8 km e 4 km, in un contesto che unisce attività fisica e finalità sociali. https:www.lanazione.itpratosportprato-vita-uisp-ixc9oj8h La manifestazione itinerante nasce dalla collaborazione tra le società podistiche del territorio sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato: un circuito che, cambiando ogni settimana sede di partenza, proporrà complessivamente 12 appuntamenti serali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a Colonica Notizie correlate Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoPrato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, circuito podistico serale che unisce attività motoria e... La Coppa al Paperino San Giorgio. San Giusto, degno rivale in finalePaperino San Giorgio 2 San Giusto 1 PAPERINO SAN GIORGIO:Grassi, Betti, Tassi (85’ Mallimaci) Marchetti, Rondelli, Todisco, Sanzo, De Ieso, Perna... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendono; ‘Prato per la vita’, tornano le corse podistiche serali Uisp: tredici tappe tra sport e solidarietà; Solenne concelebrazione a Valle Avellana. Celebrato San Giorgio a Sassocorvaro - Auditore; Riparte Prato per la vita, si comincia da Santa Lucia. Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a ColonicaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoPrato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di Prato per la Vita, circuito podistico serale che unisce attività motoria e impegno solidale. Al Circolo Arci Paolo Rossi di v ... lanazione.it Un bergamasco di montagna ha ridisegnato San Pietroburgo. E in Italia non lo conosce quasi nessuno. Se entri al Teatro dell'Ermitage, se attraversi la Sala di San Giorgio nel Palazzo d'Inverno, se arrivi al Palazzo Alexander a Tsarskoye Selo — sei dentro ca - facebook.com facebook