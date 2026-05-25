Prato per la Vita nuovo appuntamento a Seano
Il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026” si svolgerà a Seano, con una buona partecipazione. L’evento, giunto alla sua edizione, si tiene durante l’estate e combina attività fisica, socializzazione e sostegno al territorio. La manifestazione si conferma come un appuntamento consolidato nel calendario locale. La data dell’evento è il 25 maggio 2026.
Prato, 25 maggio 2026 – Prosegue con ottima partecipazione il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026”, appuntamento ormai consolidato dell’estate pratese che unisce attività motoria, socialità e sostegno concreto al territorio. La settima tappa sarà curata dalla Asd Jolly Runner con ritrovo e partenza libera dalle 19 alla Casa del Popolo di Seano, in piazza IV Novembre a Seano, nel comune di Carmignano. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di circa 8 chilometri ed uno ridotto di 4 chilometri, aperto anche a chi desidera vivere una serata all’insegna del movimento senza finalità agonistiche. La manifestazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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