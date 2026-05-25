prato per la vita nuovo appuntamento a seano

Notizia in breve

Il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026” si svolgerà a Seano, con una buona partecipazione. L’evento, giunto alla sua edizione, si tiene durante l’estate e combina attività fisica, socializzazione e sostegno al territorio. La manifestazione si conferma come un appuntamento consolidato nel calendario locale. La data dell’evento è il 25 maggio 2026.