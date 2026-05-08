Calcio giovanile Maliseti Seano retrocesso dal campionato provinciale Zenith Prato già certa del quarto posto e dei playoff
La stagione del calcio giovanile si avvia alla conclusione, con alcune classifiche ormai definite e altre ancora in bilico. Nel campionato provinciale, la squadra di Maliseti Seano è retrocessa, mentre Zenith Prato ha già conquistato il quarto posto e si prepara ai playoff. In alcuni tornei manca solo un turno alla fine della regular season, mentre in altri i risultati sono già definitivi.
Sta volgendo al termine anche la stagione del calcio giovanile: in alcuni tornei manca un solo turno alla "regular season", in altri sono già stati emersi i primi verdetti e le migliori formazioni stanno preparandosi alla fase-clou. Cominciando dagli " juniores regionali U19 ": nel girone A, la Pietà ha chiuso al nono posto con 38 punti (perdendo nella tana dello Sporting Cecina per 3-0) mentre il Maliseti Seano è retrocesso nel campionato provinciale dopo il penultimo posto (Casentino vincente per 2-0 all’ultima giornata). Nel girone B, si giocherà l’ultimo turno il prossimo weekend. Ma la Zenith Prato è già certa del quarto posto e dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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