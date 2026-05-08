Calcio giovanile Maliseti Seano retrocesso dal campionato provinciale Zenith Prato già certa del quarto posto e dei playoff

La stagione del calcio giovanile si avvia alla conclusione, con alcune classifiche ormai definite e altre ancora in bilico. Nel campionato provinciale, la squadra di Maliseti Seano è retrocessa, mentre Zenith Prato ha già conquistato il quarto posto e si prepara ai playoff. In alcuni tornei manca solo un turno alla fine della regular season, mentre in altri i risultati sono già definitivi.

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Sta volgendo al termine anche la stagione del calcio giovanile: in alcuni tornei manca un solo turno alla "regular season", in altri sono già stati emersi i primi verdetti e le migliori formazioni stanno preparandosi alla fase-clou. Cominciando dagli " juniores regionali U19 ": nel girone A, la Pietà ha chiuso al nono posto con 38 punti (perdendo nella tana dello Sporting Cecina per 3-0) mentre il Maliseti Seano è retrocesso nel campionato provinciale dopo il penultimo posto (Casentino vincente per 2-0 all’ultima giornata). Nel girone B, si giocherà l’ultimo turno il prossimo weekend. Ma la Zenith Prato è già certa del quarto posto e dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Maliseti Seano retrocesso dal campionato provinciale. Zenith Prato già certa del quarto posto e dei playoff Notizie correlate Maliseti Seano-Viaccia: aria di grande derbyTutto pronto per il ventisettesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia alle 15:30 odierne, con le società di Prato e... Leggi anche: CALCIO GIOVANILE: i risultati. Sorride la Pietà, il Maliseti cede al Forte Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calcio giovanile. Maliseti Seano retrocesso dal campionato provinciale. Zenith Prato già certa del quarto posto e dei playoff; Prima: il Cqs non muore mai! Vittoria col Maliseti e pass playout; Tabellino partita Forte dei Marmi 2015 vs San Giuliano; Tabellino partita Alleanza Giovanile vs San Piero a Sieve. CALCIO GIOVANILE: i risultati. Sorride la Pietà, il Maliseti cede al ForteEcco il punto sui campionati di calcio giovanile. Negli juniores regionali U19, girone A bene la Pietà, che in ... lanazione.it Prima categoria: movimenti anche a Maliseti per il settore giovanile. Ceri è il nuovo ds a Poggio a CaianoLa stagione del calcio dilettantistico sta per entrare nella sua fase culminante, ossia quella che emetterà tutti i verdetti. Ma c’è anche chi, pur senza distogliere l’attenzione dall’annata in corso, ... lanazione.it Cala il sipario sugli Juniores élite: Casentino Academy e Maliseti Seano retrocedono insieme al Pontassieve, salva la Lastrigiana. Floriagafir, Affrico, Sporting Cecina e Forte dei Marmi in coppa, Sestese pronta per la fase scudetto. Ecco il riepilogo dell'ultima facebook