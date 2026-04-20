Prato militare salva la vita a un uomo
A Prato, un militare dell’Esercito impegnato nell’operazione ‘Strade Sicure’ ha visto un uomo che si stava per gettare dal cavalcavia. Insieme ai colleghi di pattuglia, ha intervenuto prontamente per cercare di impedirlo. L’episodio si è verificato il 20 aprile 2026 e ha portato alla salvezza della persona coinvolta. Non sono stati riportati danni o conseguenze per l’uomo o per i militari coinvolti.
Prato, 20 aprile 2026 – Un militare dell'Esercito, in servizio a Prato nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure’, ha notato insieme ai colleghi di pattuglia un uomo in procinto di lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia. Dopo aver avviato un dialogo, il graduato del 183esimo reggimento paracadutisti 'Nembò, è riuscito a far desistere l'uomo dal gesto estremo, riportandolo in sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it
Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine
Notizie correlate
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNIL’intelligenza artificiale di Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, ha salvato la vita a un uomo norvegese di 49 anni.
Genova, il fratello gli confessa su Whatsapp di aver ucciso un uomo, lui va dai carabinieri e salva la vita alla vittimaUna coltellata al torace, l’altra sul collo e l’ultima, probabilmente indirizzata all’addome, parata con un polso.
Panoramica sull’argomento
Prato, militare salva la vita a un uomoPrato, 20 aprile 2026 – Un militare dell'Esercito, in servizio a Prato nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure’, ha notato insieme ai colleghi di pattuglia un uomo in procinto di lanciarsi nel ... lanazione.it
La guerra delle grucce a Prato. Viaggio nella criminalità cineseGli studenti della 3D della scuola media Filippo Mazzei analizzano lo sviluppo di questo fenomeno. Le attività illecite spaziano dall’abbigliamento e dal gioco d’azzardo sino al traffico di droga . lanazione.it