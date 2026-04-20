Prato militare salva la vita a un uomo

A Prato, un militare dell’Esercito impegnato nell’operazione ‘Strade Sicure’ ha visto un uomo che si stava per gettare dal cavalcavia. Insieme ai colleghi di pattuglia, ha intervenuto prontamente per cercare di impedirlo. L’episodio si è verificato il 20 aprile 2026 e ha portato alla salvezza della persona coinvolta. Non sono stati riportati danni o conseguenze per l’uomo o per i militari coinvolti.