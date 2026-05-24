Elezioni comunali 2026 Prato al voto | 179 seggi aperti oggi e domani La guida

Oggi e domani, in città sono aperti 179 seggi per le elezioni comunali, che includono la scelta del sindaco e dei consiglieri. Questa consultazione segue un anno di commissariamento e rappresenta un tentativo di ripartenza politica. La votazione si svolge in due giorni, con seggi aperti per permettere ai cittadini di esprimere le proprie preferenze. Nessuna indicazione sulla composizione delle liste o sui candidati al momento.

Prato, 24 maggio 2026 – Ci siamo, la città va al voto per scegliere sindaco e consiglieri comunali. E soprattutto per ripartire dopo un anno di commissariamento. Dodici liste per sei candidati a sindaco. Insediamenti dei seggi elettorali regolari e procedure avviate. Da stamani alle 7 si vota in 179 seggi dislocati sul territorio cittadino. Nel pomeriggio inoltrato di domani, salvo sorprese, si dovrebbe conoscere l’esito della consultazione e gli scenari immediatamente futuri. Orari. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio i cittadini saranno richiamati alle urne domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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