Cosa rischia chi fotografa il voto sulla scheda elettorale al Referendum | multe fino a 1000 euro

Oggi in Italia si vota per il referendum sulla giustizia dalle ore 7 alle 15. Per esercitare il proprio diritto di voto bisogna rispettare alcuni obblighi previsti dalla legge 30 maggio n. 962008, tra cui quello di non fotografare la propria scheda elettorale. Chi contravviene rischia pesanti sanzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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